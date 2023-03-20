Придётся снять штанишки и идти на поклон к китайцам – Дерипаска

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в преддверии визита в РФ китайского лидера Си Цзиньпина раскритиковал все остальные страны (в том числе и Россию) за безответственную экономическую политику, а Китай похвалил и предсказал, что КНР может начать "очень жестко мстить".

Поводом для комментариев основателя "Базэла" стала новость о попытке швейцарских властей спасти банк Credit Suisse. Они уговорили другой финансовый гигант – банк UBS – купить проблемный актив. Дерипаска считает, что это "не остановит кризис".

"Слишком далеко зашли ультралиберальные экономисты из ФРС, задирая бездумно ставки в своём упорстве не замечать реальность. Чтобы сбить инфляцию, нужно не только деньги делать дороже для потребителей (это и наши умеют), но и доступнее для тех, кто хочет производить больше нужных товаров, тем самым создавая возможность снижать цены за счет увеличения предложения. И это должно быть, особенно сейчас, очень важным уроком для всех наших официальных горе-экономистов, которые уже который год упорствуют в этой своей ахинее", - пишет Дерипаска в своем Telegram-канале.

Затем бизнесмен переходит на критику российских монетарных властей: "Задрав ставки до небес, истощая тем самым государственные финансы, которые направляют уже, наверное, 1/4 федерального бюджета на прямое и скрытое субсидирование этой безумной политики перекачивания денег из реального сектора в банковский, за счет высоченных, ничем не оправданных ставок, мы лишаем нашу страну надежды на скорое восстановление и выход из этого кризиса".

"12 лет (уже почти) в стране нет содержательного экономического роста. Примерно столько же падают реальные доходы населения. Зачем нужно это безумное упорство? Кому что доказываем? Вот эти за океаном попробовали поэкспериментировать с высокими ставками. Им быстрее не повезло, потому что их экономика слишком рыночная и не выносит серьезного дисбаланса. И мы понимаем, что свое слово еще не сказал Китай, который может очень жестко отомстить за эти унижения последних семи лет, подставив ножку американской экономике именно сейчас, и начав продавать казначейские бумаги министерства финансов США", - считает бизнесмен.

"Опомнитесь (!) в Китае ставки почти в 2 раза ниже, чем у нас. И у них 5-процентный рост в экономике и в доходах населения", - обращается бизнесмен, вероятно, к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.

"Как говорится, поздняк метаться, только деньгами этот кризис не зальёшь. Придётся снять штанишки и идти на поклон к китайцам. Придётся, как бы ни хотелось, начинать новую страницу, как говорится, уже биполярного мира", - заключает Дерипаска.