Взрывчатку нашли во время обследования упавшего в Тульской области беспилотника

Во время обследования беспилотника, упавшего в Тульской области 19 марта, обнаружена взрывчатка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, беспилотник нес около двух килограммов кумулятивных боеприпасов, предназначенных для поражения броневых подвижных и стационарных целей.

Неизвестный БПЛА без опознавательных знаков был найден вчера днем в Одоевском районе, между селом Петровское и деревней Маловель.

В начале марта власти Тульской области сообщили, что взрыв в лесополосе под поселком Березовский по одной из версии является следствием падения беспилотника.