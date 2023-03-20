Почта России ищет детский рисунок, который послужит эскизом конверта к 300-летию Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга запускает конкурс детских рисунков, лучшие из которых Почта России возьмет в качестве эскиза для создания конверта к 300-летию города. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, работы на III Всероссийский конкурс "Град возвышенный, град вдохновенный" принимаются до 31 марта.

Юные художники из Свердловской области и еще 14 регионов страны уже отправили 400 работ, где изобразили самые яркие достопримечательности уральской столицы. Среди них набережная реки Исеть, Цирк, Литературный квартал, прогулочные зоны по центру Екатеринбурга и другие. Все работы можно оценить в виртуальной галерее в группе конкурса в социальной сети ВКонтакте. Там же с 1 по 20 апреля пройдет народное голосование за приз зрительских симпатий.

Оценить творчество можно будет и в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (улица Горького, 4а), где с 15 мая по 15 июня состоится выставка работ победителей конкурса.

"Каждый конкурсный рисунок по-своему оригинален и заслуживает внимания, разнообразие тем и их художественная подача впечатляют. Я уверена, что юбилейный конверт, который нам предстоит выпустить по итогам конкурса, станет подарком для всех коллекционеров и гостей города", – отметила руководитель Отдела маркетинга и корпоративных коммуникаций Управления федеральной почтовой связи Свердловской области Ирина Бахтина.