Миронов выступил за изменение Конституции РФ

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов намерен изменить Конституцию РФ, чтобы вернуть смертную казнь. У политика только один вариант снятия моратория, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Тут собираются "настаивать на введении смертной казни для убийц детей и террористов", хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни (если, конечно этот план из громких заявлений и не состоит ). Напомню, Председатель КС Зорькин В.Д. считает, что вернуть смертную казнь можно только после принятия новой Конституции России", - напомнил Клишас в своем Telegram-канале.

Миронов действительно выступил с громким заявлением, но не описал алгоритм своих действий по возвращению смертной казни. Он также не указал, консультировался ли он с юристами по этому поводу.

"Мы предлагали за убийство детей — те педофилы, которые насилуют детей и убивают, то есть кончается смертью ребенка, — у нас есть предложение, что террористам и их пособникам, и убийцам детей, (их) действительно нужно приговорить к высшей мере наказания, к расстрелу… Мы настаиваем на этом, и мы будем настаивать", — заявил Миронов в интервью РИА Новости.