В Екатеринбурге "заминировали" вузы: всех студентов эвакуировали

Утром в понедельник в Екатеринбурге эвакуировали людей из зданий нескольких вузов – УрГАУ, УГЛТУ и УрГУПС.

Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", по предварительным данным, туда поступили сигналы о минировании. Всех студентов и преподавателей срочно вывели на улицу.

В официальной группе УГЛТУ в соцсети подтвердили, что эвакуация из корпусов произведена в связи с сообщением о минировании.

"Вход в корпуса будет возможен только после проверки саперами. Мы сразу сообщим о том, когда разрешат вернуться в корпуса", - говорится в заявлении университета.

В вузе призвали всех соблюдать спокойствие.