20 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

В ЮАР "осознают" юридические обязательства перед МУС при визите Путина на БРИКС

ЮАР осознает свои юридические обязательства в связи с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента африканской республики Винсент Магвенья.

"Мы приняли к сведению сообщение об ордере на арест, который выдал МУС", - сказал он Reuters.

"Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами", — подчеркнул чиновник.

В ЮАР в августе пройдет 15-й саммит БРИКС. Кремль не сообщал, планирует ли Путин участвовать в мероприятии.

Напомним, палата МУС выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и федерального детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как говорится в сообщении суда, они, "предположительно, несут ответственность за военное преступление". После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе и с правовой точки зрения.

Теги: юар, брикс, путин, мус



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