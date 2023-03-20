20 Марта 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Крупнейший швейцарский банк купит проблемный Credit Suisse за $3 миллиарда

Крупнейший швейцарский банк UBS покупает конкурента Credit Suisse по настойчивому предложению правительства страны. О начале сделки было объявлено накануне вечером.

Ожидается, что UBS приобретет проблемный актив за 3 млрд швейцарских франков (около $3,25 млрд) или за 0,76 франка за акцию – это вдвое меньше стоимости акций Credit Suisse на момент закрытия торгов 17 марта.

Ожидается, что поглощение займет около 3-4 лет. Руководство UBS назвало покупку "экстренным спасением", но при этом отметило, что сделка будет на руку акционерам банка.

Теги: ubs, Credit Suisse, швейцария, сделка, поглощение, банк



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