Крупнейший швейцарский банк купит проблемный Credit Suisse за $3 миллиарда

Крупнейший швейцарский банк UBS покупает конкурента Credit Suisse по настойчивому предложению правительства страны. О начале сделки было объявлено накануне вечером.

Ожидается, что UBS приобретет проблемный актив за 3 млрд швейцарских франков (около $3,25 млрд) или за 0,76 франка за акцию – это вдвое меньше стоимости акций Credit Suisse на момент закрытия торгов 17 марта.

Ожидается, что поглощение займет около 3-4 лет. Руководство UBS назвало покупку "экстренным спасением", но при этом отметило, что сделка будет на руку акционерам банка.