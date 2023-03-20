20 Марта 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре мужчина с помощью шланга похитил 126 тонн нефти

В Нижневартовском районе полицейскими направлено в суд уголовное дело о хищении нефти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Следствием МОМВД России "Нижневартовский" завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя Сарапульского района в совершении хищения нефти.

В июле 2022 года подозреваемый незаконно подключился к напорному нефтепроводу в районе 183 километра автодороги "Сургут - Нижневартовск" и откачивал нефть. От места врезки она перегонялась по шлангу и закачивалась в цистерны автомобилей.

Предварительный материальный ущерб от преступных посягательств, нанесенный нефтяной компании, составил свыше 3 млн рублей. Злоумышленник успел похитить более 126 тонн нефти.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нижневартовский районный суд.

Теги: нефть, хищение, уголовное дело



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