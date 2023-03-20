20 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев пригрозил судьям МУС ракетами

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что произошло окончательное обрушение системы международного права, отметив, что "она и раньше была не особо эффективна, особенно ее международные институты".

"Главный порок системы международного публичного права – в ее неэффективности. Страны не хотят исполнять ангажированные акты Генассамблеи ООН, ветируют решения Совбеза ООН, покидают разные институты ООН. Причина в их несправедливости, которая основана на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств. ИБО PAR IN PAREM NON HABIT IMPERIUM. Равный не имеет власти над равным", - написал Медведев в своем telegram-канале.

В пример он привел "говенный, никому не нужный (МУС), созданный на базе Римского статута, в который не вступили крупнейшие государства".

"Кого он привлек к ответственности? Три десятка никому не известных лиц. Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, не доступен для "правосудия". Остальные вообще не стоят упоминания. Иными словами, эффективность их деятельности нулевая. Это вам не созданные ad hoc Нюрнбергский и Токийский трибуналы. Или даже сомнительный трибунал по Югославии", - полагает Медведев.

Судить страну и ее лидеров, размышляет Медведев, можно в двух случаях –страна либо дико ослабела, почти утратила суверенитет и решилась признать суд над собой, либо проиграла войну и капитулировала.

"И тут решили судить президента другой ядерной державы, не участвующей в МУС по тем же основаниям, что США и иные страны. Очевидно, что поступила максимально жесткая вводная из того же Пиндостана. Понятно, что практической ценности никакой, но спасибо, что вспомнили", - говорит Медведев.

По его мнению, последствия для международного права будут чудовищные.

"Ведь это – крах основ, принципов права. Включая постулаты о неотвратимости ответственности. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано", - полагает Медведев.

Также он предупредил судей МУС, что "все ходят под Богом и ракетами".

"Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо", - подытожил Медведев.

Теги: Дмитрий Медведе, международный уголовный суд



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