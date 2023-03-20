В Екатеринбурге полицейские со стрельбой задержали пьяного лихача на угнанном авто

В Екатеринбурге полицейские применили табельное оружие для остановки угнанного авто. Водитель задержан.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, ночью 19 марта на улице Ломоносова инспекторы заметили автомобиль "Шевроле Нива" с признаками ДТП. Сигнал полицейских остановиться водитель проигнорировал и лишь увеличил скорость, пытаясь скрыться. Началась погоня.

В ходе преследования лихач на высокой скорости совершал опасные маневры, создавая угрозу для других участников движения. На неоднократные требования об остановке через громкоговорящее устройство патрульного авто водитель никак не реагировал. Тогда силовики решили применить табельное оружие. Выбрав безопасный участок дороги, один из полицейских сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз выстрелил по колесам.

После этого автомобиль остановился, а сидевшего за рулем мужчину задержали. Им оказался 29-летний житель Екатеринбурга, не имеющий водительского удостоверения и судимый за угон и кражу. Водитель был с явными признаками опьянения. Как выяснили полицейские, "Шевроле Нива" числился в угоне и находился в розыске.

Медосвидетельствование подтвердило, что водитель пьян. В отношении него составлено сразу 10 административных материалов по различным статьям. Сейчас проводится разбирательство.