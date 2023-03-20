20 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" 20 марта вывезет застрявших из-за тумана в Сочи пассажиров

Авиакомпания "Аэрофлот" 20 марта вывезет из Сочи пассажиров отмененных из-за сильного тумана рейсов. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Рейс SU1126/1127 Москва - Сочи - Москва будет выполнен на самолете повышенной вместимости Boeing 777. Также будут выполнены ранее отмененные рейсы SU1780 Москва - Сочи, SU1784/1785 Сочи - Самара - Сочи, SU1782/1783 Сочи - Уфа - Сочи, SU1786/1787 Сочи - Екатеринбург - Сочи.

Ранее "Аэрофлот" отменил более 30 рейсов из Москвы и других городов в Сочи и обратно, запланированных на 19 и 20 марта. Об отмене рейсов в Сочи сообщали и другие авиакомпании, включая "Победу".

Теги: сочи, туман, аэрофлот, отмена рейсов



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