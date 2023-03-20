20 Марта 2023
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области в ДТП пострадали женщина и ребенок

В Челябинской области два человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, авария произошла вечером 19 марта на 5 км автодороги Магнитогорск-Кизил-Сибай. Водитель Лады Гранта при выезде со второстепенной дороги совершила столкновение с двигавшимся по главной дороге Хундай Солярис.

В результате ДТП водитель автомобиля Лада Гранта и восьмилетний ребенок получили травмы.

Теги: ДТП, ребенок,



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