В Челябинской области в ДТП пострадали женщина и ребенок

В Челябинской области два человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, авария произошла вечером 19 марта на 5 км автодороги Магнитогорск-Кизил-Сибай. Водитель Лады Гранта при выезде со второстепенной дороги совершила столкновение с двигавшимся по главной дороге Хундай Солярис.

В результате ДТП водитель автомобиля Лада Гранта и восьмилетний ребенок получили травмы.