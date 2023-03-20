У свердловских поселков продолжают появляться баннеры, предупреждающие о несанкционированных свалках

Общественники не перестают бороться с несанкционированными свалками вблизи свердловских населенных пунктов. На прошлой неделе баннер, предупреждающий о сливе опасных отходов, появился в Белоярском, а накануне был установлен и у п. Нагорный (Верхняя Пышма). Как рассказал Накануне.RU инициатор борьбы и автор баннеров экоактивист Юрий, всего в 2 км от поселка находится незаконный полигон, куда сливаются фекалии.

О свалке стало известно в конце прошлого месяца. Организаторы полигона утверждают, что проливают отходами землю во избежание пожаров и дальнейшей рекультивации, однако у экологов и жителей поселка на это совершенное иное мнение. Полигон является стихийным и не числится в реестре объектов для размещения бытовых отходов, однако активно используется, что приносит немало проблем местным жителям.

"Я сам в экологической ассоциации не состою, но единомышленники всегда есть. Мы переживаем и не хотим, чтобы маленькие города и поселки страдали от недобросовестных действий неизвестных лиц. Почему-то именно в районе таких небольших городков организуют несанкционированные свалки, тем более там такие красивые места. Рядом с Нагорным средь бела дня свозят непонятные отходы, нигде ничего не обозначено. Поэтому мы и решили хоть каким-то образом привлечь внимание общественности. Я думаю, другими способами пока никак не остановить этот несанкционированный своз мусора и непонятных биологических отходов", - рассказал Юрий.

Активист является предпринимателем, занимаясь оказанием транспортных услуг и перевозом грузов. Именно он ранее установил аналогичный баннер в п. Белоярский под Екатеринбургом. Юрий заверил, что и дальше будет информировать жителей Свердловской области о несанкционированных полигонах вблизи их места проживания и опасных для здоровья уральцев.