20 Марта 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: http://kremlin.ru/

Путин и Си Цзиньпин обменялись видением российско-китайских отношений

В преддверии визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина (он состоится 20-22 марта) главы двух государств обменялись взглядами на сотрудничество стран. Владимир Путин в своей статье, которая на русском языке опубликована на сайте Кремля, сообщил о том, что предстоящими переговорами Россия связывает большие ожидания.
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"Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества. Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые теплые отношения", - написал Путин.

Далее Путин рассказывает, как познакомился с лидером КНР, как развивались их отношения, к чему они пришли.

"Одним из наших приоритетов является торгово-экономическое партнерство. По итогам 2022 г. и без того солидный двусторонний товарооборот удвоился и достиг $185 млрд. Это – новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что поставленная нами с председателем Си Цзиньпином планка в $200 млрд будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году. При этом важно, что во взаимной торговле растет доля расчетов в национальных валютах и наши отношения становятся еще более суверенными", - написал Путин.

Россия и Китай – державы с древними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием, полагает президент России, и сейчас, когда сняты все связанные с пандемией ограничения для взаимных контактов, важно как можно скорее наращивать гуманитарные и туристические обмены, способствуя тем самым упрочению социальной базы российско-китайского партнерства.

По мнению Си Цзиньпина, статья которого опубликована в "Российской газете", Китай и Россия – крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН.

"Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии. Предстоящий мой визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира. Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - сообщил лидер Китая.

Теги: Си Цзиньпин, Москва, Пекин, Китай, Россия



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