20 Марта 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга подписал постановление о проведении "Иннопрома-2023"

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении международной промышленной выставки "Иннопром-2023". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, в этом году на выставке планируется несколько десятков мероприятий: панельные сессии и презентации по различным тематикам социально-экономической направленности. Кроме этого, администрация Екатеринбурга планирует подписание соглашений о сотрудничестве в различных сферах с руководителями крупных предприятий и организаций.

"Иннопром" является самой удобной и эффективной площадкой, на которой можно обсудить вопросы, стоящие перед нашей промышленностью. А для предприятий Екатеринбурга и всего региона это уникальная возможность продемонстрировать свои успехи и познакомиться с новыми возможностями компаний, работающих в самых разных отраслях", - заявил Алексей Орлов.

(2022)|Фото: Накануне.RU

Напомним, выставка пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страной-партнером в этом году станет Беларусь. А темой "Иннопрома-2023" будет "Устойчивое производство: стратегии обновления".

Отбор компаний, которые представят Свердловскую область на стенде региона, стартовал в середине февраля.

Теги: Иннопром, выставка, Орлов, Екатеринбург



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