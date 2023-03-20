Госдума вернется к рассмотрению президентского законопроекта о гражданстве

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила в профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками свои предложения ко второму чтению новой редакции закона "О гражданстве РФ".

Она предлагает отменить условие, по которому родитель-иностранец должен давать согласие на получение российского гражданства ребенком, родившимся за границей.

Как сообщил первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин, эта давняя идея, она продолжительное время не находила понимания в Администрации президента. Отмечается, что сейчас решено пойти навстречу ее сторонникам. Как отметил депутат, пока не удалось убедить чиновников в необходимости закрепить в новом законе понятие "соотечественники" и упростить для них получение гражданства. Второе чтение проекта закона может состояться в апреле, сообщает "Коммерсант".