Россия продолжит строительство военных ледоколов для ВМФ

Министерство обороны России планирует продолжать строительство ледоколов проектов 21180/21180М для ВМФ.

Как сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев, передача ледоколов ВМФ РФ запланирована на 2027 год.

"Серия ледоколов проектов 21180/21180М будет продолжена. Решение о строительстве третьего принято. Его передача ВМФ России запланирована на 2027 год", – заявил глава ДПФ, передает ТАСС.

С 2017 года в составе Северного флота находится ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" постройки "Адмиралтейских верфей". Головной ледокол проекта 21180М "Евпатий Коловрат" постройки судостроительной компании "Алмаз" сегодня проходит испытания – его спустили на воду в конце декабря 2020 года.