Китайские машины могут занять 60% рынка России в 2023 году

В текущем году доля продаж китайских автомобилей в России может достичь 60%.

Об этом говорится в прогнозе ГК "Автодом" и Национальном автомобильном союзе. Эксперты исходят из тенденций 2022 года, когда граждане купили почти 120 тыс. машин китайских марок, а их доля выросла с 3,7% в первом полугодии до 33% во втором.

Это связано с уходом с отечественного рынка концернов из США и Европы. Ассоциация российских автомобильных дилеров дает более скромную оценку, предрекая китайским машинам около трети рынка в текущем году.

Как считают специалисты, экспансия производителей из Китая позволит быстро удовлетворить спрос, но в долгосрочной перспективе может помешать развитию отечественного автопрома, сообщают "Известия".

Ранее глава "АвтоВАЗа" пожаловался на активную экспансию китайских автопроизводителей на отечественном рынке. При этом, как утверждает Максим Соколов, китайцы получают российские бюджетные деньги в виде дотаций и субсидий.