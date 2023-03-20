Минздрав РФ: технологии ИИ в здравоохранении внедряют более 15 регионов

20 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России
Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Минздрав РФ: технологии ИИ в здравоохранении внедряют более 15 регионов

В России технологии искусственного интеллекта в здравоохранении активно внедряют более 15 регионов.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев, речь идет о решениях по анализу медицинских данных и голосовых помощниках. "У нас более 15 регионов уже активно внедряют технологии искусственного интеллекта - это и решения по анализу медицинских данных, когда на основании электронной карты пациента определяется профиль риска, ставятся предварительные диагнозы, и анализ медицинских изображений, когда данные КТ, МРТ, ЭКГ или эндоскопии помогают врачам ставить диагноз или обращают внимание на те моменты, которые нужно внимательно посмотреть", - заявил он.

Отмечается, что также речь идет о наборе интеллектуальных сервисов, которые не являются медицинскими изделиями. "Это голосовые помощники, которые используются в кол-центрах и заменяют операторов для записи к врачу или при вызове врача на дом, видеоаналитика, применяющаяся в реанимациях - видеокамера анализирует поток данных по пациенту, который находится на соответствующей койке. К примеру, если лежачий пациент пытается встать, на пост операционной сестры поступает сигнал. Это и голосовой ввод, который сейчас также активно внедряется в медицинских организациях, например врач, проводя УЗИ, наговаривает в микрофон то, что он видит, и текст автоматически сохраняется в электронной карте и заключении по итогам исследования" - подчеркнул он, сообщает ТАСС.

Теги: Минздрав, ИИ, медицина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети