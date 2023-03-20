Минздрав РФ: технологии ИИ в здравоохранении внедряют более 15 регионов

В России технологии искусственного интеллекта в здравоохранении активно внедряют более 15 регионов.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев, речь идет о решениях по анализу медицинских данных и голосовых помощниках. "У нас более 15 регионов уже активно внедряют технологии искусственного интеллекта - это и решения по анализу медицинских данных, когда на основании электронной карты пациента определяется профиль риска, ставятся предварительные диагнозы, и анализ медицинских изображений, когда данные КТ, МРТ, ЭКГ или эндоскопии помогают врачам ставить диагноз или обращают внимание на те моменты, которые нужно внимательно посмотреть", - заявил он.

Отмечается, что также речь идет о наборе интеллектуальных сервисов, которые не являются медицинскими изделиями. "Это голосовые помощники, которые используются в кол-центрах и заменяют операторов для записи к врачу или при вызове врача на дом, видеоаналитика, применяющаяся в реанимациях - видеокамера анализирует поток данных по пациенту, который находится на соответствующей койке. К примеру, если лежачий пациент пытается встать, на пост операционной сестры поступает сигнал. Это и голосовой ввод, который сейчас также активно внедряется в медицинских организациях, например врач, проводя УЗИ, наговаривает в микрофон то, что он видит, и текст автоматически сохраняется в электронной карте и заключении по итогам исследования" - подчеркнул он, сообщает ТАСС.