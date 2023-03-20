Зеленский: ордер на арест Путина - "поворотный момент"

Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест российского лидера Владимира Путина стало весомым международно-правовым результатом для Киева.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. "Это — поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", — заявил глава государства.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев дал оценку высказываниям официальных лиц ФРГ о решении Международного уголовного суда выдать ордера на арест президента России Владимира Путина и федерального детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.