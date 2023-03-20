"Справедливая Россия – За правду" выступила за придание ЧВК официального статуса

Частные военные компании в России должны иметь официальный статус, необходимо признать их существование и закрепить это законодательно.

Об этом сообщил председатель партии, руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов. "Для начала необходимо признать их существование и закрепить это законодательно", - сообщил он в авторской статье журналу "Национальная оборона".

По словам депутата, в противном случае, получается странная коллизия - фактически все знают цели и истинную роль ЧВК, а юридически их не существует.