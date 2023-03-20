20 Марта 2023
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Политика В России
Фото:engadget.com

Стало известно о требовании к сотрудникам АП отказаться от iPhone

Сотрудники внутриполитического блока Администрации президента России обязаны отказаться от iPhone из соображений безопасности.

Это необходимо сделать к 1 апреля. Данный срок установил заместитель главы аппарата Сергей Кириенко. "iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем", — сообщил источник "Коммерсанта".

Эти смартфоны посчитали более подверженными взлому и шпионажу со стороны западных стран. По этой причине рекомендуется покупать гаджеты на операционной системе Android, китайских аналогах или российской "Авроре". Не исключается, что в АП могут закупить для сотрудников новые смартфоны, которые сочтут безопасными.

Запрет на использование техникой корпорации Apple распространят и на тех чиновников, кто курирует внутреннюю политику в администрациях регионов страны.

Политолог Владимир Шемякин признал важность требований безопасностей и наличие исходящих от смартфонов рисков. Однако он отметил, что такую опасность представляют не только iPhone. По его мнению, важно соблюсти баланс между производительностью и безпоасностью, так как чиновникам требуется доступ к интернету, мессенджерам и другим программам, а чем более безопасен смартфон, тем он более ограничен в функционале.

Теги: iPhone, смартфоны, администрация президента



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