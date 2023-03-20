20 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В "Опоре России" предложили смягчить законопроект о занятости населения

Президент "Опоры России" Александр Калинин направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову письмо с предложениями поправок в законопроект "О занятости населения", который был принят в первом чтении в Госдуме.

По словам Калинина, существующая редакция документа несет риски издержек для работодателей, что может привести к повышению цен на товары и услуги для граждан.

В приложении к письму содержится 20 предложений к проекту закона. Организация просит уточнить понятие самозанятости. В действующей редакции одним из ее критериев является "систематическое получение дохода", при этом не уточняется, какая именно периодичность считается систематической.

Ко второму чтению понятие, скорее всего, претерпит изменение и будет уточнено – такая рекомендация также содержится в постановлении Госдумы. В рабочей группе, которая готовит поправки ко второму чтению, заявили, что замечания могут быть учтены, сообщают "Ведомости".

Теги: работа, занятость, россияне, законопроект



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