20 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Christoph Scholz / Flickr.com

В России разработают правила для снятия сотовых вышек со школ

Крупнейшие сотовые операторы России и АНО "Цифровая экономика" разрабатывают поправки в закон "О связи", которые запретят демонтаж сотовых вышек со зданий государственной и муниципальной собственности без согласования с Минцифры.

Проблема демонтажа вышек с государственных объектов, и прежде всего с образовательных учреждений – публично обсуждается с конца 2021 года. Тогда Роспотребнадзор приступил к массовым проверкам и стал требовать от операторов связи демонтировать башни с территорий учебных заведений. Ведомство ссылалась на норму СанПиНов, действующую с 2010 года.

В июне 2022 году этот вопрос обсуждался на уровне правительства и Минцифры. Сегодня к вопросу демонтажа башен в регионах подходят "хаотично и несистемно", сообщают "Ведомости".

Ранее Минцифры направило в кабмин России письмо с предложением пересмотреть санитарные нормы (СанПиНы) в вопросе ограничений на размещение базовых станций сотовой связи.

Теги: школы, сотовая связь



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.08.2022 01:10 Мск Минцифры выступило за снятие запрета на установку сотовых вышек в вузах
Ранее 21.06.2022 03:15 Мск Стало известно о просьбе к сотовым операторам убрать вышки у учебных заведений


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