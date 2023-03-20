В России разработают правила для снятия сотовых вышек со школ

Крупнейшие сотовые операторы России и АНО "Цифровая экономика" разрабатывают поправки в закон "О связи", которые запретят демонтаж сотовых вышек со зданий государственной и муниципальной собственности без согласования с Минцифры.

Проблема демонтажа вышек с государственных объектов, и прежде всего с образовательных учреждений – публично обсуждается с конца 2021 года. Тогда Роспотребнадзор приступил к массовым проверкам и стал требовать от операторов связи демонтировать башни с территорий учебных заведений. Ведомство ссылалась на норму СанПиНов, действующую с 2010 года.

В июне 2022 году этот вопрос обсуждался на уровне правительства и Минцифры. Сегодня к вопросу демонтажа башен в регионах подходят "хаотично и несистемно", сообщают "Ведомости".

Ранее Минцифры направило в кабмин России письмо с предложением пересмотреть санитарные нормы (СанПиНы) в вопросе ограничений на размещение базовых станций сотовой связи.