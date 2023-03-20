20 Марта 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Минобороны РФ

Программу психологической помощи участникам СВО будут расширить

Программа профилактики посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, может быть расширена с высшего на весь командный состав.

Также не исключается ее расширение на рядовой и сержантский состав. Пилотный проект по временной реабилитации в глубоком тылу офицеров – участников боевых действий в зоне СВО может быть запущен в ближайшие недели.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Минобороны и к военно-медицинской службе военного ведомства, рабочая группа намерена расширить программу на всех офицеров, участвующих в военной операции.

Ранее при Министерстве обороны России была образована рабочая группа по разработке программы психологической реабилитации старшего командного состава Вооруженных сил, участвующего в специальной военной операции.

Теги: спецоперация, военнослужащие, Минобороны



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