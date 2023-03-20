20 Марта 2023
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Кадыров раскритиковал мобилизованных

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Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф, Фёдор Серков

"Лучший подарок - это помощь участникам СВО". Глава Екатеринбурга празднует 56-летие

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня отмечает день рождения. Градоначальнику исполнилось 56 лет. В этот день мэр попросил тех горожан, которые планировали его поздравить, помочь уральцам, проходящим реабилитацию после участия в СВО.

"Лучшим подарком от вас будет поддержка, которую вы можете оказать тем, кому это сегодня нужно больше всего. Сейчас в 354 госпитале Центрального военного округа наши бойцы проходят реабилитацию после ранений, полученных в зоне СВО. Этот процесс пойдет значительно быстрее, если учреждение будет располагать дополнительным оборудованием. На его покупку и нужны средства. Сам я уже сделал пожертвование. Заранее благодарен всем, кто откликнется! Екатеринбург - город добра и соучастия!" - написал градоначальник у себя в Telegram-канале.

Алексей Орлов во время отправки гуманитарной помощи мобилизованным уральцам от волонтёрского центра "Мы вместе"(2023)|Фото: Накануне.RU

Сбор помощи открыт через АНО "Центр Татищева".

Алексей Орлов родился 20 марта 1967 года в поселке Пенья Тюменской области. В 1992 году окончил Омский сельхозинститут С.М.Кирова по специальности "экономика и организация сельскохозяйственного производства", а также прошел обучение в Тюменской высшей школе МВД РФ по специальности "правоведение". С 1993 по 2005 год служил в органах МВД, после чего занимал руководящие должности в администрациях Тобольска и Тюмени. В 2012 году был назначен зампредседателя правительства Свердловской области.

В 2019 году уже в качестве первого замглавы Свердловской области Алексей Орлов стал ответственным за подготовку заявки Екатеринбурга на проведение "Универсиады-2023", а в мае 2020 года - ответственным за разработку кабинетом министров мер безопасности для свердловчан после завершения пандемии коронавируса.

Свой путь в администрации Екатеринбурга Алексей Валерьевич начал в декабре пандемийного года в должности первого заместителя мэра, а уже 9 февраля 2021 года был избран новым главой Екатеринбурга. Почти сразу после пандемии коронавируса на плечи градоначальника упали подготовка Екатеринбурга к 300-летнему юбилею и санкции, в результате которых проведение "Универсиады-2023" пришлось отменить, а спортивные соревнования переименовать в Международный фестиваль университетского спорта.

Под его контролем реализуются такие крупные проекты, как строительство "наземного метро" в Новокольцовский, которое запустят в 2025 году, строительство трамвайной ветки в Академический и Солнечный, проект наукограда в Академическом районе, строительство скоростной дороги Москва – Казань – Екатеринбург (М-12), борьба с незаконными киосками, а также строительство деревни Международного фестиваля университетского спорта (ранее Деревни Универсиады) и проведение одноименных соревнований.

Алексей Орлов и Игорь Кунгурцев на месте строительства школы №40 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: Орлов, день рождения, Екатеринбург, мэр



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