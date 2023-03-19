На приграничных территориях Брянской области возведут порядка 17 дополнительных блокпостов

На приграничных территориях Брянской области возведут порядка 17 дополнительных блокпостов. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Материалы и оборудование для блокпостов были приобретены Брянским отделением Общероссийского народного фронта в рамках проекта "Все для Победы!". Все работы по возведению и отделке блокпостов брянские подрядные строительные организации выполняют безвозмездно.

"Сегодня сам посетил несколько блокпостов, которые уже построены. В ближайшее время нести службу на них заступят сотрудники УМВД и Росгвардии. Все это сделано для того, чтобы жители приграничных территорий, а вместе с ними и все жители Брянской области чувствовали себя более защищенными", - заявил он.