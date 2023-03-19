В Херсонской области взорвали автомобиль с полицейским

Следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД в Херсонской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Также дело возбуждено по факту покушения на убийство его супруги – начальника штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области и совершеннолетней дочери.

Инцидент произошел 17 апреля 2023 г. Неустановленное лицо заложило специальное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, которым управлял командир взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области. Позднее, когда мужчина со своей семьей двигался на вышеуказанном автомобиле по Юбилейному Алешкинского района Херсонской области, произошел подрыв, в результате которого сотрудник полиции скончался на месте, его супруга и дочь получили телесные повреждения.

Следователями и криминалистами регионального управления произведен осмотр места происшествия.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно – розыскные мероприятия.