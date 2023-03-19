20 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Посол Польши заявил, что его страна вступит в конфликт с Россией если Украина проиграет

Если Украина не сможет "отстоять независимость" на поле боя, то польской армии придется стать прямым участником конфликта с Российской Федерацией. Об этом заявил в эфире телеканала LCI посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский.

Как сообщает "МК", украинский кризис, по мнению дипломата, в первую очередь "сражение за базовые ценности и культуру Запада". Именно поэтому, по мнению Росцишевского, так важно их отстоять. Если же Украина "не сможет защитить свою независимость", то, по словам посла, у Польши не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин сообщал, что Вашингтон вместе с Варшавой прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. Соседняя страна, по данным российской разведки, проводит подготовку к захвату территорий в западной части Украины.

Теги: Польша, спецоперация, Украина



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