Посол Польши заявил, что его страна вступит в конфликт с Россией если Украина проиграет

Если Украина не сможет "отстоять независимость" на поле боя, то польской армии придется стать прямым участником конфликта с Российской Федерацией. Об этом заявил в эфире телеканала LCI посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский.

Как сообщает "МК", украинский кризис, по мнению дипломата, в первую очередь "сражение за базовые ценности и культуру Запада". Именно поэтому, по мнению Росцишевского, так важно их отстоять. Если же Украина "не сможет защитить свою независимость", то, по словам посла, у Польши не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин сообщал, что Вашингтон вместе с Варшавой прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. Соседняя страна, по данным российской разведки, проводит подготовку к захвату территорий в западной части Украины.