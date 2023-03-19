Сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries массово напишут заявления в Генпрокуратуру

Сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries, которые участвовали в забастовке, намерены обратиться в прокуратуру. Об этом Накануне.RU сообщил представитель канала "Вайлдберриз.Правда Сотрудников".

Завтра, в 11.00 работники маркетплейса массово напишут заявления в Генпрокуратуру из-за многочисленных нарушений законодательства компанией Wildberries, сообщил он.

Отметим, ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил о том, что в министерстве разберутся в сложившейся в маркетплейсе ситуации. По его словам, площадка должна соблюдать традиционные нормы трудового законодательства. Согласно законодательству Wildberries не попадает под категорию платформенной занятости - там "традиционные трудовые отношения", пояснил Котяков журналистам.