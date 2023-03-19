19 Марта 2023
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Политика
Фото: Минобороны РФ

Истребительной авиацией в районе города Купянск Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства обороны РФ.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск комплексным огневым поражением за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика".

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах. В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны.

Истребительной авиацией в районе города Купянск Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха". Кроме того, уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области, Червонопоповка, Голиково Луганской народной республики, Благодатное, Кирилловка Донецкой народной республики, а также Старая Збурьевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 402 самолета, 222 вертолета, 3464 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8338 танков и других боевых бронированных машин, 1069 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4388 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9011 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги: сводка, минобороны рф, ми-8, спецоперация



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