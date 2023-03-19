Посол России в ФРГ дал оценку высказываниям немецких официальных лиц об аресте Путина

Посол России в Германии Сергей Нечаев дал оценку высказываниям официальных лиц ФРГ о решении Международного уголовного суда выдать ордера на арест президента России Владимира Путина и федерального детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

"Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией", - заявил посол.

Напомним, министр юстиции Марко Бушман заявил изданию Die Zeit, что президента России арестуют в случае его визита в Германию.

"Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их об исполнении требования. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию, и передать его МУС", — сказал он.

Он добавил, что выполнит требование МУС, если "нога Путина ступит на территорию Германии", потому что страна подчиняется юрисдикции суда.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал выдачу Международным уголовным судом "ордера на арест" президента России Владимира Путина.

"Международный уголовный суд является подходящим институтом для расследования военных преступлений <...> Дело в том, что никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас", — сказал заявил политик на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии.

После этого, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ.

Напомним, палата МУС выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и федерального детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как говорится в сообщении суда, они, "предположительно, несут ответственность за военное преступление". После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе и с правовой точки зрения.

На ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета. Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать проверку в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест граждан РФ.

"В рамках проверки Следственный комитет России установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали вышеуказанные заведомо незаконные решения", - пообещали в СК.

После этого будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что нужно сделать с ордером на арест Путина.