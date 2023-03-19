В Калужской области нашли тела детей, провалившихся под лед

Тела двух детей, погибших на реке Протве, найдены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла накануне. 18 марта пять подростков, находившихся на реке Протве в городе Обнинске, провалились под лед. Троих несовершеннолетних удалось спасти. По информации врачей, их состояние удовлетворительное, им оказывается медицинская помощь.

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту несчастного случая с детьми на реке Протва, возбужденного следственным органом по ч.3 ст.109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).