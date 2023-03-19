Обсуждает весь мир: Алексей Селиванов назвал ЧВК "Вагнер" феноменом современной войны

ЧВК «Вагнер» — это феномен современной войны. Такое заявление сделал экс-помощник министра обороны Украины до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в годовщину вступления «музыкантов» в СВО.

Появление штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» 19 марта 2022 года на передовой внесло существенные изменения в дальнейший ход боевых действий в Донбассе. Примечательно, что легендарный «оркестр» вернулся туда, где началась его история.

Создание ЧВК «Вагнер» 1 мая 2014 года коренным образом повлияло на судьбу ЛНР и ДНР, а также во многом послужило предотвращению геноцида русского населения на этих территориях. Селиванов рассказал, что многие его боевые товарищи по ополчению 2014–2015 годов ушли в ряды «оркестра» и отличились даже за пределами России.

«Некоторым, к сожалению, довелось погибнуть. А с 19 марта 2022 года «вагнеровцы» полностью включились в спецоперацию, где мы смогли убедиться в их боевой эффективности. Они заставили отступить самые отборные формирования ВСУ из Попасной и Соледара, а сегодня бьют врага в Бахмуте», — отметил он.

По словам подполковника, для украинской пропаганды ЧВК «Вагнер» стала чуть ли не главным страхом. Ежедневно ЦИПсО противника возмущается, что «вагнеровцы» физически уничтожают военную элиту Украины.

«При этом делают это зачастую люди со сложной биографией, на которых многие уже поставили крест. А «оркестр» дал этим бойцам не просто шанс начать новую жизнь, но и войти в нее настоящими, признанными героями.

Безусловно, ЧВК «Вагнер» — это феномен современной войны. О «модных» западных частных военных компаниях типа Academy мир давно забыл. Все континенты обсуждают продвижение «вагнеровцев» в соляных пещерах Соледара и бетонных катакомбах «Артемовского завода по обработке цветных металлов» (АЗОМ)», — подчеркнул Селиванов.

Эксперт напомнил, что помимо боевых успехов «музыкантов» у всех на слуху их культурная продукция. По его словам, она также помогает лучше понять философию и принципы боевого братства «вагнеровцев», что также вместе с тем способствует росту их популярности.

«Особенно ролики, которые захватывают даже американские соцсети, заставляя рядовых граждан буквально терять голову от русских «музыкантов войны». Разве это не причина восхищаться «вагнеровцами» и у них учиться?», — резюмировал Алексей Селиванов.

В настоящее время ЧВК «Вагнер» продолжают вести ожесточенные сражения на Бахмутском направлении. Важно отметить, что за год боевых действий в ходе СВО «музыканты» не отдали ни одного квадратного метра освобожденных ими территорий в Донбассе.