Песков: Путин даст поручения по вопросам жителей Мариуполя

Президент России Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во время общения с президентом жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией", - приводит его слова РИА "Новости".

Как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин посетил Мариуполь.За рулем автомобиля глава государства объехал несколько районов города, совершая остановки. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил ему о строительных и восстановительных работах.

В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с жителями города, по приглашению одной из семей, зашел к ним домой.