В Братске следователями СК начата доследственная проверка по факту утечки хлора

В Братске следователями СК начата доследственная проверка по факту утечки хлора, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

Вечером 18 марта на одном из предприятий Братска из-за свища в трубе произошел выброс двуокиси хлора, в результате чего пострадали пять человек.

По данному факту следственным отделом по Братску СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Следователи СК выясняют все обстоятельства. На данный момент установлено, что свищ устранен, предприятие работает в штатном режиме, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.