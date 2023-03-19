19 Марта 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте Путина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ Марко Бушмана об аресте президента России Владимира Путина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии", - говорится в сообщении СКР.

Напомним, палата МУС выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и федерального детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как говорится в сообщении суда, они, "предположительно, несут ответственность за военное преступление". После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе и с правовой точки зрения.

На ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета. Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать проверку в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест граждан РФ.

"В рамках проверки Следственный комитет России установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали вышеуказанные заведомо незаконные решения", - пообещали в СК.

После этого будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что нужно сделать с ордером на арест Путина.

Теги: Александр Бастрыкин, правовая оценка, Владимир Путин, Марко Бушман



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Развитие сюжета:

Ранее 19.03.2023 13:56 Мск Посол России в ФРГ дал оценку высказываниям немецких официальных лиц об аресте Путина


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