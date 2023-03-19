Житель Брянской области желая отомстить водителю, придумал историю про украинских диверсантов

Житель Брянской области желая отомстить автомобилисту, с которым у него произошел конфликт на дороге, выдумал историю о четырех вооруженных диверсантах, сообщает telegram-канал "SHOT".

16 марта 23-летний мужчина переполошил несколько приграничных регионов РФ сообщением о четырех вооруженных людях на пикапе с украинскими номерами. Якобы они остановили его микроавтобус Peugeot Boxer по пути из Брянска в Дмитровск и угрозами заставили отвезти их в поселок Домаха Орловской области, где и скрылись.

Силовики приграничных областей стали искать диверсантов. Под Белгородом даже задержали гражданина Украины на Volkswagen Amarok, но у того не оказалось с собой ничего запрещенного.

Сейчас на мужчину, выдумавшего диверсантов, возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.