Западные СМИ назвали "вызовом" визит Путина в Крым и Мариуполь

Западные СМИ отреагировали на посещение президентом России Крыма и Мариуполя. По мнению журналистов The New York Times, посещение главой государства российских территорий является "демонстративным жестом со стороны Кремля".

"Президент России Владимир Владимир Путин посетил Мариуполь, где российский лидер находился ближе всего к линии фронта на востоке", - сообщает газета.

Также издание обратило внимание на визит Путина в Севастополь, который состоялся накануне.

"Два громких визита также были демонстративным жестом со стороны Кремля менее чем через 48 часов после того, как международный суд выдал ордер на арест Путина", — говорится в статье.

Напомним, палата МУС выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и федерального детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как говорится в сообщении суда, они, "предположительно, несут ответственность за военное преступление". После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе и с правовой точки зрения.

На ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета. Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать проверку в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест граждан РФ.

"В рамках проверки Следственный комитет России установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали вышеуказанные заведомо незаконные решения", - пообещали в СК.

После этого будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что нужно сделать с ордером на арест Путина.