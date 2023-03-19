Глава Минюста Германии пообещал арестовать Путина, если тот прилетит в ФРГ

Президента России арестуют в случае его визита в Германию, заявил министр юстиции Марко Бушман изданию Die Zeit.

"Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их об исполнении требования. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию, и передать его МУС", — приводят слова министра РИА "Новости".

Он добавил, что выполнит требование МУС, если "нога Путина ступит на территорию Германии", потому что страна подчиняется юрисдикции суда.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал выдачу Международным уголовным судом "ордера на арест" президента России Владимира Путина.

"Международный уголовный суд является подходящим институтом для расследования военных преступлений <...> Дело в том, что никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас", — сказал заявил политик на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии.

Напомним, палата МУС выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и федерального детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как говорится в сообщении суда, они, "предположительно, несут ответственность за военное преступление". После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе и с правовой точки зрения.

На ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета. Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать проверку в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест граждан РФ.

"В рамках проверки Следственный комитет России установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали вышеуказанные заведомо незаконные решения", - пообещали в СК.

После этого будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что нужно сделать с ордером на арест Путина.