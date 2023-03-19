Владимир Путин посетил Мариуполь

Президент России Владимир Путин приехал в ДНР и посетил Мариуполь, сообщает telegram-канал "Пул №3".

За рулем автомобиля глава государства объехал несколько районов города, совершая остановки. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил ему о строительных и восстановительных работах.

"Полностью восстановили освещение. Освещения не было вообще", - прокомментировал Хуснуллин. Он также доложил, что те дороги, по которым пролегал маршрут президента, "уже более или менее отремонтированы", показал новые светофоры и благоустроенные скверы.

"Сейчас отрабатываем по созданию рабочих мест. Расписали каждое промышленное предприятие. Сколько, кто инвестирует, какой источник, кто ответственный, сколько должны создать рабочих мест, потому что вопрос номер один - это создание рабочих мест. И народ стал возвращаться, когда увидели, что идет восстановление, народ стал возвращаться. Идет рост населения", - отчитался вице-премьер.

В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с жителями города, по приглашению одной из семей зашел к ним домой. Осмотрел береговую линию города в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города, а также восстановленный университет и филармонию, где уже в апреле будет поставлен первый спектакль. Рядом с морем стоят православный храм и мечеть. В настоящий момент в них уже идут службы.

Восстанавливается работа общественного транспорта. Работает 110 автобусов, к лету планируется запустить первый трамвайный маршрут.

Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в середине мая после того, как подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль союзных сил. 20 мая Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен почти 2,5 тыс. заблокированных на заводе украинских боевиков и завершении операции освобождения города.

*Запрещенная в России террористическая организация