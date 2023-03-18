В Иране подтвердили готовность отменить визы для российских туристов

В Иране заявили о готовности решить вопрос с отменой виз для индивидуальных туристов из России.

Как сообщил ТАСС заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян, этот вопрос требует времени.

"Но мы готовы к этому", - отметил чиновник.

По его данным, за последние восемь месяцев Иран посетили 3,6 млн туристов. Замминистра напомнил, что для въезда в страну нужны две дозы вакцины против COVID-19 или ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. По его словам, вакцина "Спутник V" подходит для этого.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что Россия и Иран прорабатывают вопрос об организации безвизовых групповых туристических поездок. Соответствующий список российских туроператоров был сформирован и передан в иранский МИД.