Четверо аргентинских игроков клуба РПЛ хотят получить российское гражданство

Аргентинские футболисты выступающего в Российской Премьер-лиге клуба "Оренбург" хотят получить гражданство РФ. Об этом сообщил спортивный директор команды Дмитрий Андреев.

"Все аргентинцы хотят получить российское гражданство. Сезон доиграем и сразу начнем заниматься этим вопросом", - приводит слова Андреева РИА Новости Спорт.

За "Оренбург" выступают четверо футболистов из Аргентины. Летом 2022 года в клуб перешли Лукас Вера, Брайан Мансилья и Сесар Флорентин. А в начале 2023 года состав команды пополнил Матиас Перес.

Напомним, что сегодня "Оренбург" на своем поле уверенно обыграл одного из лидеров РПЛ – московский "Спартак".