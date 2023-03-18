Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально подтвердил продление "зерновой сделки".

Напомним, о продлении сделки на 60 дней на этой неделе сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Позже это подтвердили и в Кремле.

Как пишет РИА Новости, сегодня президент Турции также заявил о продлении "зерновой сделки" после переговоров со сторонами.

"В результате наших переговоров мы добились продления соглашения о зерновом коридоре", - сообщил Эрдоган.

Срок действия сделки заканчивался сегодня, 18 марта. Ранее сообщалось, что Турция хотела бы продлить "зерновую сделку" еще как минимум на полгода.