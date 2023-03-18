18 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин прибыл в Севастополь за рулем автомобиля

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Севастополь за рулем автомобиля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Как написал он в своем официальном Telegram-канале, сегодня было запланировано открытие детской школы искусств в Херсонесе. На мероприятие Путин прибыл лично, хотя изначально были другие планы.

"Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами", - заявил Развожаев, отметив, что Путин "умеет удивлять в хорошем смысле".

Напомним, 16 марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума. На нем избиратели высказались за воссоединение с Россией.

Теги: Путин, Севастополь, автомобиль, президент



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