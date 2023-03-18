Антинародные решения и неэффективное управление: кем стал глава Горячего Ключа Белопольский

За два года на посту главы Горячего Ключа Сергей Белопольский показал себя как неэффективный управленец, которым недовольно подавляющее большинство местного населения. В отношении его администрации вынесено представление прокуратуры, обновленный Генплан нарушает права жителей пригорода, а дороги города находятся в разбитом состоянии. Итоги опросов жителей Горячего Ключа показывают отсутствие диалога между населением и администрацией.

В пятницу, 17 марта, на улицах Горячего Ключа в Краснодарском крае социологический центр провел опрос горожан о работе мэра Сергея Белопольского. Местных жителей спрашивали, как они оценивают деятельность главы города, какие проблемы ему стоит решить в первую очередь и из каких источников они получают информацию о работе чиновников. Результаты опроса пока не опубликованы и находятся в обработке, но предварительный срез по оценке деятельности Белопольского можно сделать на основе реакции местных жителей в тематических каналах.

Основными проблемами при Белопольском жители Горячего Ключа называют плохую работу коммунальных служб. Мусор здесь вывозится непостоянно, качество проточной воды низкое, а цены на ЖКХ высокие. Горожане также отмечают и сезонные проблемы в виде многокилометровых пробок во всем Горячем Ключе каждое лето.

Кроме того, между властью Горячего Ключа и горожанами отсутствует диалог. Хотя Белопольский активно ведет страницу во «ВКонтакте», комментариев под постами мало, а на те, что есть, ни мэр, ни чиновники не отвечают.

Проблемы в Горячем Ключе под управлением Белопольским возникли не сразу. Горожане уверены, что текущий глава города не является эффективным управленцем и назначен на эту должность благодаря связям, которые он приобрел на госслужбе в крае.

Чем известен Белопольский

Белопольский возглавил Горячий Ключ в середине 2021 года. Он занял этот пост не прямыми выборами, а через тайное голосование. В процессе участвовали три кандидата, один из которых отозвал заявление перед сессией. В итоге депутаты проголосовали за Белопольского, который уже имел политический вес в регионе и мог использовать административный ресурс в непрозрачной процедуре тайного голосования.

В следующие несколько месяцев глава города работал в штатном режиме – решал текущие задачи и вел долгосрочные проекты. Но уже в начале 2022 года его отношения с местным населением начали портиться.

В феврале 2022 года жители Горячего Ключа начали собирать подписи и выходить в пикеты против строительства мусорного полигона на 73 га и мусоросжигательного завода в черте города. Всего было собрано 500 листов с подписями. Далее депутат Совета МО Горячий Ключ Татьяна Плешакова от лица горожан передала обращение в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани. Однако в администрации края подписи назвали «подделкой». Вместе с региональными чиновниками начал действовать и Белопольский, запретив согласованный на 13 февраля митинг, сославшись на коронавирус. Напомним, что в 2022 году эпидемия ковида во всех регионах сошла на нет.

В марте 2022 года прокуратура Краснодарского края начала расследование по факту масштабного разлива фекалий в Горячем Ключе. Из-за аварии на коммуникациях отходы человеческой жизнедеятельности разлились на территории в 3 га. По предварительным итогам проверки местная прокуратура вынесла представление Белопольскому, где отметила, что мероприятия по устранению последствий аварии не были реализованы в полной мере. Правоохранительные органы собираются привлечь к ответственности виновных в аварии.

В 2022 году Белопольский и его администрация представили новый Генплан Горячего Ключа. Обновленный документ запретил строительство домов на земельных участках в поселке «Braslavets estate», поскольку эти территории получили статус сельскохозяйственных. Земля была куплена Ириной Браславец в 2019 году. На момент покупки эта территория входила в зону сельхозугодий СХ-1 в границе города Горячий Ключ и официально относилась к категории «Земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства – 2.2». На участках допускалось возведение жилых построек. Для владельцев участков такое решение администрации города стало сюрпризом, поскольку чиновники никого не уведомляли о планах по смене статуса земель. Слушания по закону прошли в тайне, а о положенной в таком случае компенсации речи не было. Примечательно, что супруга и ребенок Белопольского в 2017 году стали владельцами сразу нескольких земельных участков, что отмечено в декларации мэра о доходах.

Другой проблемой при Белопольском стали постоянные пробки. Многокилометровые пробки на трассе М-4 «Дон» у Горячего Ключа стали «визитной карточкой» города. Однако мэр занес эту проблему себе в заслуги, заявив о росте туристического потока и привлекательности Горячего Ключа для отдыха.

Отказ в похоронах

Новый 2023 год для Белопольского стартовал с очередного скандала, но уже федерального масштаба. В Горячих Ключах находится кладбище для погибших бойцов ЧВК «Вагнер». До недавнего момента похороны героев там проходили без проблем, пока Белопольский не приказал остановить захоронение.

На его решение отреагировал владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он рассказал, что на кладбище стали приезжать российские журналисты, интересующиеся историями погибших бойцов, что не понравилось Белопольскому. Мэр решил запретить хоронить бойцов, заявил бизнесмен.

«Буквально неделю назад у главы администрации Горячего Ключа была истерика по поводу того, что необходимо срочно остановить захоронение, так как туда ездит много журналистов. Обратите внимание: он не был рад тому, что может помочь своей стране. Он не был рад тому, что может принять участие в увековечении памяти погибших. У него была просто истерика. Он не хотел, чтобы там кого-либо захоронили. И единственное, что заставило его перестать вставлять палки в колеса, — это мое обещание, что в случае смерти нам не дадут захоранивать наших погибших товарищей, бойцов, которые погибли за свою Родину, за Россию, о том, что я привезу тела этих бойцов и поставлю их у него дома в гостиной, и он сам будет ими заниматься потом вечно. После этого он заглох, обосрался и замолк», - резюмировал Пригожин.

Отказ Белопольского хоронить погибших героев РФ на кладбище в Горячем Ключе возмутил и местных жителей. В социальных сетях пишут, что мэр таким образом действует против России и нарушает прошлые договоренности с представителями ЧВК «Вагнер». По словам местных жителей, это доказывает, что Белопольский не только плохой управленец, но и не держит слово.

Не служил – не мэр

В биографии Белопольского отсутствует информация о прохождении главой города срочной службы в армии: после школы он сразу пошел в университет, а по его окончании поступил на госслужбу. В июне 2023 года ему исполнится 40 лет. В этом возрасте россияне все еще служат в армии. Возможно, Белопольскому стоит задуматься о непосредственном участии в СВО, поскольку на фронте он принесет больше пользы Родине, чем в кресле мэра, и докажет свою поддержку государственной политики.

Сейчас представители ЧВК «Вагнер» ведут переговоры с Белопольским, однако глава Горячего Ключа продолжает ссылаться на отсутствие у него полномочий в выдаче разрешения на похороны и отказывает в захоронении погибших героев РФ.