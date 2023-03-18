Глава МВД наградил полицейского, который спас тонувшего у Эрмитажа мужчину

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение наградить сотрудника ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константина Митрохина. Полицейский спас мужчину, провалившегося под лед.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, вчера утром в полицию поступил сигнал, что напротив здания Государственного Эрмитажа в реке Неве тонет неизвестный. Туда был незамедлительно направлен полицейский экипаж, который находился ближе всего.

На месте старший лейтенант полиции Константин Митрохин увидел, что на расстоянии 30 метров от берега в полынье находится мужчина, который держится за край льдины. Обвязав себя буксировочным тросом, инспектор бросился на помощь. Недалеко от полыньи полицейскому пришлось лечь на хрупкий лед и добираться до тонущего ползком. В это время его страховал один из очевидцев.

В итоге пострадавший был спасен и передан медикам. По решению главы МВД Митрохин будет награжден ведомственной медалью "За смелость во имя спасения". Сейчас полиция Петербурга устанавливает личность очевидца, который помогал полицейскому-герою.