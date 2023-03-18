Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин срочно выехал в Володарский район региона

В Володарском районе Астраханской области более 5 тысяч человек оказались отрезанными от большой земли. Это жители Козлово, Мултаново, Тишково и Нововасильево.

С ситуацией выехал разбираться лично губернатор Игорь Бабушкин. Причина, скорее всего, в бездействии местного главы Хамзы Исмуханова.

В связи с хроническим неисполнением финансовых обязательств районной администрации перед колхозом "Астраханец" оператор паромных переправ оказался без средств для обеспечения транспортного обслуживания населения.

Оправдание и ссылки Хамзы Исмуханова на новый порядок зачисления налогов в районный бюджет, который начал действовать в январе, губернатор назвал несостоятельными, так как задолженность начала формироваться еще в сентябре прошлого года. При этом областной минфин предоставляет районам опережающие субсидии по их запросам без промедления, в случае необходимости.

Налицо – системный развал работы в районной администрации. В феврале депутаты районного совета отказались принять отчёт главы Хамзы Исмуханова за 2022 год. А это первый шаг к отставке через выражение недоверия.

Губернатор потребовал от муниципалитета и перевозчика немедленно восстановить паромное сообщение. А причины вопиющей ситуации станут предметом специального разбирательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.