"Спартак" уступил в Оренбурге и может потерять второе место в РПЛ

Один из лидеров Российской Премьер-лиги московский "Спартак" потерпел неожиданное поражение от находящегося в середине таблицы "Оренбурга".

Встреча 20-го тура РПЛ состоялась сегодня днем на стадионе "Газовик" и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Уже к 23-й минуте матча "Оренбург" вел благодаря мячам Юрия Ковалева и Дмитрия Воробьева. Больше забитых голов в этой игре болельщики не увидели.

После этого поражения "Спартак" хотя и сохранил второе место в таблице РПЛ, но уже завтра может его потерять, если идущий третьим "Ростов" одолеет на выезде подмосковные "Химки". А в следующем туре, который состоится после мартовской паузы на матчи национальных сборных, команде Гильермо Абаскаля предстоит дома сыграть с грозненским "Ахматом".

"Оренбург" же благодаря своей победе поднялся с восьмого на шестое место. Следующий матч чемпионата России команда проведет в гостях против самарских "Крыльев Советов".