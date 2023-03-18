МИД РФ: "Замести под ковер" расследования диверсий на газопроводах не удастся

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали отказ Дании в проведении расследования диверсий на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". В ведомстве заявили, что все равно продолжат добиваться ответов.

Ранее стало известно, что Дания не собирается давать разрешение России на участие в расследовании взрывов на "Северных потоках". Об этом заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен.

Сегодня ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел РФ. Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий, МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов, и "замести под ковер" этот вопрос не удастся.

"Исходим из того, что только всестороннее и открытое международное расследование с обязательным участием российских представителей способно предоставить общественности достоверные и объективные данные о причинах, исполнителях и заказчиках диверсий", - цитирует Захарову официальный сайт МИД РФ.

Напомним, ранее в дипломатическом ведомстве заявляли, что действия Дании являются "махинацией" и "лохотроном".